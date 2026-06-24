暑い季節になると、ベースメイクやアイメイクを夏仕様に変える人が多いのでは。しかし、意外と見落としがちなのが唇のケアです。強い紫外線や冷房による乾燥、汗による水分バランスの乱れなど、夏の唇はさまざまなダメージを受けやすい環境にあります。乾燥すると縦ジワが目立ったり、リップカラーがきれいにのらなかったりと、メイクの仕上がりにも影響することも……。そんな夏のリップメイクにおすすめなのが「メンソレータム