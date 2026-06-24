「ディズニーストア」は、6月26日（金）から、『ふしぎの国のアリス』に登場するヤングオイスターにフィーチャーした新コレクションを全国の店舗で発売。それに先駆け、一部店舗と公式オンラインストアでは6月23日（火）より先行販売を開始した。【写真】立体的なヤングオイスターをデザイン！キュートな「トートバッグ」も■愛らしい描き起こしアートを使用今回発売されるのは、表情豊かなヤングオイスターやおばあさんカキ