群馬県警は６月３０日付で県公安委員会の新たな委員長に、みなかみ町の社会福祉法人理事・入内島一崇さんが就任すると発表しました。 今月３０日付で県公安委員長に就任するのは、みなかみ町の社会福祉法人理事の入内島一崇さん（８０）です。現在の委員長、久保田寿栄さんが今月３０日で任期満了を迎えることから、委員による互選が行われ、入内島さんが選任されました。 入内島さんは中央大学法学部卒業で、県旅館ホテル生活