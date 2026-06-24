口を手で覆って話した選手が退場になる一方で、同様の行為をした別の選手はお咎めなし。北中米ワールドカップで導入された新ルールを巡り、その適用基準に注目が集まっている。オランダメディア『Voetbal International』は、「口を覆った英国人にレッドカードはなし」と見出しを打ち、この一件を報じた。現地６月23日に行なわれたグループＬ第２節で、イングランド代表とガーナ代表が対戦。０−０で引き分けた試合で、イン