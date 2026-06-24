実業家・溝口勇児氏（41）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（37）との“トラブル”について言及した。三崎氏は自身のYouTubeチャンネルを更新、そこで視聴者から「溝口さんから離れた感じですか?」と質問されると、三崎氏は「内容証明を送りました」とまさかの回答。また「いつか話せるときがきたら、全部話します」と詳細は語らなかった。 この件について、溝口氏は「結