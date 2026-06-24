映画「HiGH＆LOW」シリーズの10周年記念舞台あいさつが24日、都内で行われた。プロジェクトの企画などを務めるEXILEのHIRO（57）がサプライズで登場し、シリーズの今後の展望を明かした。男たちの友情と戦いを描く物語で、映画、ライブ、舞台などさまざまなジャンルを横断して製作されてきた総合エンターテインメント。累計動員数は621万人超、興行収入は89億円を突破している。突然の登場に客席がどよめくなか、HIROは「感