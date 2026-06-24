自民党と日本維新の会は24日、衆議院議員の定数を削減する法案を国会に共同提出しました。この法案には、与野党が参加する衆議院の選挙制度協議会で法律の施行から1年以内に結論を得られなければ、衆議院の定数465人の約1割にあたる45議席を比例代表から減らし、衆議院定数を420人とすることなどが盛り込まれています。議員定数の削減は自民と維新の連立合意の一つで、両党は今の国会での成立を目指しているものの、中道改革連合や