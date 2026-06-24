ＴＢＳの齋藤慎太郎アナウンサーが最新姿を公開した。北中米Ｗ杯を現地取材している齋藤アナ。２４日までに自身のインスタグラムを更新し、その様子の動画をアップしている。マイクを持って日本代表のユニホームを着ているが、鍛え上げた腕が太すぎてパツパツ状態に。フォロワーからは「腕の筋肉にクギづけ」「筋肉凄すぎる」「マッチョ」「腕の筋肉に目が行ってしまう」「上腕！何センチあるんでしょう」「かっこいい」など