サッカー日本代表の森保一監督（５７）が２３日（日本時間２４日）、練習前のミーティングで１次リーグ（Ｌ）最終第３戦、スウェーデン戦で「勝利」「首位突破」を厳命したことが判明した。引き分け、または他組３位の結果次第で試合開始前に３大会連続５度目の決勝トーナメント進出が決定する可能性もある中、目標を明確にした。直近１０大会の優勝国は、全て１次Ｌを首位で突破。「圧勝」で他会場の同組の暫定首位オランダをも