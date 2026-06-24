◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２４日・バンテリンドーム）ＤｅＮＡ・東克樹投手（３０）が先発し６回９１球を投げて４安打２失点で、６勝目の権利を得て降板した。３回までに２点の援護をもらった中で、走者は出すものの要所は締めて失点はしなかった。５回の打席では１死から中前安打。１死二、三塁で、牧の中前適時打で三塁から３点目のホームを踏んだ。５点リードの６回、村松の適時二塁打などで２失点。７回か