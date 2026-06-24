◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２４日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクがオリックスを突き放した。６回１死二、三塁で、周東佑京外野手が右翼へ犠飛を放った。この回先頭の海野隆司捕手が９球粘り四球をもぎ取ると、先頭打者本塁打を放った正木智也外野手が右前へ安打を放ち、走者の海野が三塁へ到達。続く周東が犠飛を打ち、隙を突いた無駄のない攻撃で追加点を奪った。犠飛を放った周東は１１試合ぶりの打点