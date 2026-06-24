◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２４日・バンテリンドーム）中日が、５点ビハインドの６回に、先発・東から２点を奪い、反撃ののろしを上げた。０―５の６回。先頭の岡林が中前打で出塁すると、１死一塁から村松が、左中間への適時二塁打で、１点を返した。二塁手からホームへの送球がそれる間に、打者走者の村松は三塁へ（記録は二塁の失策）。続く４番・細川は遊ゴロに倒れたが、その間に村松が生還し、２点目を追加