鹿児島の未来のために頑張る人たちを紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。今回は姶良市が舞台。月に一度、手書きの新聞づくりに励む小学5年生の挑戦です。 姶良市のコミュニティFMに出演しているのは、三船小学校5年生の新枦尚也くん（10）です。 『船津新聞』自分も地元の魅力を こちらの『船津新聞』。尚也くんみずからつくっています。住民やイベントなどを伝える手書きの新聞です。 Q.新聞を始めたキッカケは？