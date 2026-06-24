パン好きにはたまらないイベントです。全国から人気のパンを集めた催事が、きょう24日から鹿児島市の山形屋で始まりました。 「パンのいい香りが漂っています。パン好きのみなさんでにぎわっています」 きょう24日から山形屋で始まった「YAPPAN やっぱり、パンが好き」。全国で人気のパン、およそ500品が揃います。 オムレツサンドにブリュレ… こちらは初出店、贅沢に卵を5個使ったオムレツサンド。ふわとろのできたてを味