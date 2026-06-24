アルゼンチン代表FWのリオネル・メッシ選手（38）の妻で、インフルエンサーのアントネラ・ロクソさん（38）が2026年6月23日、自身のインスタグラムを更新。スタジアムでメッシ選手を応援する息子たちとの家族ショットを披露した。アルゼンチン代表のユニフォーム姿でメッシ選手の幼なじみでもあるロクソさん。インスタグラムでは、アルゼンチン代表のユニフォーム姿の家族ショットを投稿した。メッシ選手はアルゼンチン代表として