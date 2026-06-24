米３０年固定金利は６．５９％、住宅ローン申請指数は＋１．０％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．５９％と前回の６．６０％からわずかに低下した。住宅ローン申請指数は＋１．０％と前回の－３．８％から小幅上昇に転じた。購入指数は１７０．８から１６９．７に小幅低下。借り換え指数は８１０．２から８３４．２に上昇した。 USD/JPY161.69EUR/USD1.1339EUR/JPY183.34