ドル買い継続、ユーロドル１．１３台前半に下落もドル円は１６１円台に留まる＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル買いが継続している。中東情勢はひとまず落ち着くなかで、直近の米FOMCでのタカ派姿勢転換がドル買い材料の主役になっている。また、NY引け後の米半導体大手マイクロンテクノロジー決算が注目されるなかで、株式市場はAI関連株に調整の動きがみられている。リスク警戒的なドル買いの面も指摘さ