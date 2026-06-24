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本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 6/24（水） EUR/USD 1.1400（5.39億ユーロ） 1.1450（8.25億ユーロ） 1.1500（20.0億ユーロ） 1.1525（7.70億ユーロ） 1.1550（29.0億ユーロ） 1.1600（12.0億ユーロ） USD/JPY 160.50（14.0億ドル） 161.00（5.47億ドル） 161.20（8.23億ドル） 161.25（5.70億ドル） 161.50（7.08億ドル） GBP/USD 特段の設定なし