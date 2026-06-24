歌舞伎俳優の市川染五郎が24日、都内で行われた映画『Michael／マイケル』（公開中）大ヒット記念トークイベントに登壇。“マイケル愛”を熱弁した。【全身ショット】さすがのスタイルでポーズをキメる市川染五郎＆森崎ウィン今作は、世界的スターとなったマイケル・ジャクソンの半生を描く伝記作品。父の支配と自身の夢の狭間で揺れながら、名曲を生み出していく若者・マイケルの“創造の瞬間”、そして、その才能ゆえの孤独