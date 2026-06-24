救助訓練で土砂をかき分ける機動隊員ら＝24日午後、静岡市28人が亡くなった静岡県熱海市の大規模土石流から5年を迎えるのを前に、静岡県警は24日、当時の教訓を伝承し、大雨や台風などの災害に備える救助訓練を実施した。災害派遣経験のない若手の機動隊員を中心に、約100人が参加した。土石流で救助に当たった緊急事態対策課の鈴木岳巡査部長は、写真を見せながら当時の活動を説明し「被災者を助ける強い意思と、日々の訓練で