25日は台風7号が沖縄に接近、九州では線状降水帯発生の恐れも。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■25日は台風7号が沖縄に接近か暴風や高波に警戒を台風7号は強い勢力で沖縄の南を北上していて、暴風域を伴いながら沖縄地方に接近する見通しです。先島諸島は25日（木）の午後から次第に雨や風が強まり、夜は雷を伴って激しい雨が降りそうです。26日（金）には沖縄本島地方に台風が最接近する予想で、走行中のトラック