6月22日（月）に放送された『くりぃむナンタラ』では、ドッキリ企画「コンプライアンス選手権」第3弾が開催された。“コンプライアンス違反”を理由にネタにダメ出しされたら、芸人はどんな反応を見せるのか？その様子をこっそりモニタリングしながら検証するこの企画。今回は、『キングオブコント2022』準優勝のコットンがターゲットになり、驚きのリアクションを見せた。【映像】「浮気ダメだからね。当たり前のようにやってる