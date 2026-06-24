JR高徳線の栗林公園北口駅近くの高架橋から排水樋や固定金具などが、下にある県営駐車場に落下しているのが見つかりました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】【JR高徳線】高松市中野町の高架橋から排水樋や固定金具などが駐車場に落下最大の破片は重さ3.98キロけが人はなし【香川】 落下物が見つかったのは香川県高松市中野町のJR高徳線です。JR四国によりますと、きょう（24日）午前9時半ごろ、住民から「稲荷高架