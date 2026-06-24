トップアスリートから直接学ぶ貴重な体験です。競泳の池江璃花子選手と元サッカー日本代表の岡崎慎司さんによるトレーニング指導と講演会が環太平洋大学で行われました。 【写真を見る】「乗り越えないとその先はないと思うので」競泳の池江璃花子選手と元サッカー日本代表の岡崎慎司さんが大学で指導【岡山】 池江璃花子選手と岡崎慎司さんがトレーニング方法を （競泳池江璃花子選手）「すご