お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎は6月21日、Xを更新。「FIFAワールドカップ2026」の会場で大物タレントに遭遇したことを明かした。 【画像】伊東純也、チャーター機内で余裕顔ピース「純也君がさりげなく着けてるのは…」手首に光る高級アクセにも注目 盛山は、1次リーグF組の日本対チュニジア戦をメキシコのモンテレイで現地観戦したことを報告。日本代表ユニフォームに「合格