元日向坂46で女優の影山優佳（25）が6月21日、Xを更新。日本対チュニジア戦を現地観戦し、スタジアムの様子を動画で公開した。 【画像】伊東純也、チャーター機内で余裕顔ピース「純也君がさりげなく着けてるのは…」手首に光る高級アクセにも注目 現在開催中の「FIFAワールドカップ2026」でレポーターを務める影山。この日は日本対チュニジア戦を現地で観戦し、「日本！すごい！強い