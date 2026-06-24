本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受けAI・半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前日比613円安の6万9174円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は11社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、7月31日を基準日として1株から4株に株式分割を実施する日本調理機 [東証Ｓ