俳優の内藤剛志、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、兼崎涼介監督が24日、都内で行われた劇場版『旅人検視官 道場修作』の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】スタイリッシュなスーツを着こなす二階堂高嗣撮影現場では、内藤の主導により、午後7時から毎日食事を共にしたという。その席で、二階堂は唯一、ホテルの浴衣姿だったという。内藤は「みんなでご飯を食べることはなかなかない。結束力が高くなる。冗談で『