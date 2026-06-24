これからの熊本県内の雨について、坂本くるみ気象予報士の解説です。 【画像を見る】雨シミュレーション《24日(水)午後9時～》／24時間の予想降水量 ピークは「明け方～昼前」 今後の雨は、25日（木）明け方から昼前がピークで、線状降水帯が発生する恐れがあります。また、26日（金）にかけて大雨になることで、トータルの総降水量が多くなりそうです。 「雨シミュレーション」は