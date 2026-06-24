アルツハイマー病治療薬による副作用リスクの判定を補助する遺伝子検査キットについて、厚生労働相の諮問機関・中央社会保険医療協議会（中医協）は２４日、公的医療保険の対象とすることを了承した。７月１日から保険適用される。キットは、医療検査機器メーカー・シスメックス（神戸市）の製品で、２０２５年６月に製造販売承認された。検査費用は１人１回２万２７４０円（自己負担は１〜３割）。国内では２３年以降、軽度