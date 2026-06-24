タレントの松本明子（60）が24日、自身のインスタグラムを更新。左足関節脱臼骨折を負ってから約2カ月半が経ち、松葉づえなしで立った姿を公開した。「本日のゴゴスマもありがとうございました！」と爽やかなグリーンのワンピース姿で立つショットを投稿。「そして、、、アッコ立ちました！（クララ風）順調に回復し予定よりも早く松葉杖が取れました」と報告し、「ロケ80歳までやらせていただきます！」とやる気満々につづ