6月23日に放送された情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）に、タレントのアンミカが出演した。火曜レギュラーとして番組を盛り上げるなか、視聴者からは“顔の異変”に注目が集まっている。この日の放送では、「ナゼ？ナゼ？」コーナーで「隠れ腰痛」について取り上げられ、アンミカは、腰にたまに違和感を持つことがあると告白。椅子からクッションを取り出し、「100均のクッションと、ソックスにタオルを巻いて（クッション