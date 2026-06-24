工藤静香が、6月23日放送の『バナナサンド』（TBS系）に初出演。その歌声以上に、56歳のミニスカート姿が大きな議論を呼んでいる。「この日は1時間丸ごと工藤さんが主役と言っていい内容でした。唯一のゲストとして出演し、画面右上には『紅白歌手工藤静香』というテロップが大々的に表示されていただけに注目度は高かったですね」（芸能記者）そんな工藤だが、話題となったのは歌声だけではなかった。「出演した工藤さんは