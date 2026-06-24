タレントの若かりし頃の写真から話題にサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。完勝した20日（同21日）のチュニジア戦で活躍した33歳に、思わぬそっくりさんが現れ大反響となっている。チュニジア戦の後半24分。上田綺世のパスに反応したのは、伊東純也だった。一気に抜け出すと、GKとの1対1を冷静に制してW杯初ゴール。チーム3点目で勝利を大きく引き寄せ