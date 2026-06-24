日本と対戦するスウェーデン代表は２３日、ダラス郊外で練習を行った。第２戦のオランダ戦で１得点した快足ＦＷ、愛称「エランジーニョ」ことエランガ（２４）＝ニューカッスル＝が取材に応じ、「チャンスが来た時に決めなければ」と鼻息を荒くした。ダブルエースのイサク（２７）＝リバプール＝、ヨケレス（２８）＝アーセナル＝に加え、市場価値約５８・８億円のスーパーサブが控える。３人あわせた市場価値は約３３４・８億円