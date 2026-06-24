HEY-SMITHが、米国のレジェンドスカパンクバンド・Less Than JakeとのスプリットEP「Unity」を6月24日にリリースした。約2年ぶりとなる新曲を収録した本作は、両バンド3曲ずつの全6曲入りの作品。日本のスカパンクシーンを牽引するHEY-SMITHと米国のレジェンドスカパンクバンドLess Than Jakeによる国境を超えたコラボレーションが実現した。リリースに合わせ、収録曲である新曲「Voodoo Go To Zoo」のミュージックビデオも公開さ