◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝６月２４日、栗東トレセン橈側（とうそく）手根骨の剥離骨折からの復帰戦となるスカイスプレンダー（牡３歳、栗東・池江泰寿厩舎、父サートゥルナーリア）は坂路で単走。５５秒４―１２秒６と時計は目立たないが、迫力ある走りで真っすぐに駆け上がり、状態のよさを感じさせた。岩崎助手は「馬場も重かったし、それなりに負荷が