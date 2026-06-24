◆東都大学野球春季リーグ１、２部入れ替え戦▽東洋大５Ｘ―３専大（２４日・神宮）１部６位の東洋大が２部１位の専大に雪辱し、１勝１敗のタイに持ち込んだ。３―３で迎えた９回２死二塁で、５番・山内教輔右翼手（３年＝東海大相模）がバックスクリーンへ劇的なサヨナラ２ランを打ち込んだ。打ち砕いたのは、前日に１失点完投勝利を許した専大のエース・梅沢翔大（２年＝専大松戸）。この日は同点の８回途中から５番手で登板