W杯を彩る事件簿今回は現在のW杯ルールを根本から変えた1982年スペイン大会のスキャンダルに迫る1930年の創設から、数々の名勝負とドラマを生み出してきたFIFAワールドカップ（W杯）。しかし、国の威信を懸けた戦いであるがゆえに、勝利への執念が“スポーツマンシップの放棄”という最悪の形で表れてしまうこともある。今回は、1982年スペイン大会で発生し、全世界から「八百長まがい」と猛批判を浴びた悪名高き一戦「ヒホン