お笑いコンビ・エレキコミックのやついいちろう(51)と、妻でタレントの松嶋初音(38)が24日までに、それぞれのSNSを更新。今年1月5日に誕生した第1子長女が“DJデビュー"した様子をアップした。 【写真】生後6カ月でDJデビューした長女ちゃんが可愛すぎる♡ やついは20、21日に都内で音楽、お笑い、アイドル、怪談などなど、ジャンルレスな「やついフェス」を開催。妻の松嶋も参加したが、会場のDJブー