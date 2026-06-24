プロコスプレイヤーでグラビアアイドルの小倉あずさが22日、見事な出来映えのプラモデルを作り上げ、反響を呼んでいる。 【写真】見惚れるフォルムの力作コスプレなし“素顔”にもドキッ 小倉は「#ガンプラ #ガンプラ女子」などのハッシュタグを添えて、完成した力作を手にしたショットを公開。「メッサー(ハーラver.)できたー!!! コスプレ撮影で使うぞ!!!」と熱い言葉で投稿した。 「メッサ&#