6月24日に公式サイトで発表RB大宮アルディージャは6月24日、ナルシス・ペラッチ・ナダル監督の就任を発表した。大宮は宮沢悠生監督が5月31日に解任され、2026/26シーズンに向けて新監督の発表が待たれていた。37歳のナルシス監督はスペイン出身で、若くしてジローナBの監督やジローナのアシスタントコーチを務め、イングランドに渡ってハダースフィールド・タウンで暫定監督も経験。その後、ノリッジ・シティのアシスタントコ