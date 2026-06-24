記事ポイント北海道4店舗限定・税込5,000円以上でその場抽選特賞：ダイヤモンドクラブシートペア観戦チケット（3組）A賞：ローズ石けん100名／B賞：クリアファイル700名 ハーバー研究所は、北海道地区4店舗のショップハーバーにて「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」を2026年6月22日(月)から7月20日(月・祝)まで開催します。特賞にはエスコンフィールドHOKKAIDOで開催されるファイターズ戦のダイヤモンドクラブシ