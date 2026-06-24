記事ポイント道の駅福良「記念きっぷ」累計1万枚突破記念・非売品を先着300名に無料配布2026年7月18日よりうずしおショップMARINEで税込1,000円以上の購入が条件RIBライド・マルシェなど道の駅福良の夏スポットを満喫可能 うずしおクルーズを運営するジョイポート淡路島は、道の駅福良で販売中の「道の駅記念きっぷ」が累計販売数1万枚を突破したことを発表しました。これを記念して、2026年7月18日（土）より先着300名限定で