記事ポイント2026年6月19日付でソニー音楽財団の理事長に石川 恵子が就任石川恵子はSMEやアニプレックスで営業・マーケティング・経営管理を歴任前理事長の水野道訓は引き続き理事として財団に在任 ソニー音楽財団は、2026年6月19日付で石川 恵子が理事長に就任したと発表しました。石川恵子は1983年にソニーグループ（当時CBS・ソニー）に入社し、ソニー・ミュージックエンタテインメントやアニプレックスで営業・マーケティ