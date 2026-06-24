記事ポイントNCIとAiSpace、第102回日本医療機器学会大会長賞を受賞（2026年6月5日）NCI、インキュベーターとVC融合の医療機器スタートアップ支援モデルを確立AiSpace、医療機器向けサイバーセキュリティ試験サービスをいち早く展開 ニューロシューティカルズ（以下NCI）とその支援先であるAiSpaceは、第101回日本医療機器学会大会（メディカルショージャパン＆ビジネスエキスポ2026）において、2026年6月5日に「第102回日本