毎週末のように、全国どこかで護憲・改憲反対のデモや集会、街頭活動が行われている。にもかかわらず、NHKでその様子が報じられることがほとんどないとSNS等で批判されている。 NHKスペシャルに出演「中国出身の日本人」を逮捕番組で語った夢の中身 具体的な事例もある。4月8日夜に行われた大規模な改憲・戦争反対の国会前デモについて、NHKは現場で取材しておきながら、オンエア10分前になって差し替えた問題だ。しかも、ネ