強い台風７号は２４日、沖縄の南海上を北上した。２５〜２６日に沖縄や鹿児島・奄美地方に接近し、２７日にかけて九州付近から関東方面へ進む見通し。梅雨前線の影響で、西日本を中心に雨量が増しており、気象庁は土砂災害や河川氾濫への警戒を呼びかけている。同庁によると、２４日午後９時現在、台風７号の中心気圧は９７５ヘクト・パスカルで、中心付近の最大風速は３５メートル。フィリピンの東を時速２０キロで西北西に