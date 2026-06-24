【FIFAワールドカップ2026】ポルトガル代表 5−0 ウズベキスタン代表（日本時間6月24日／ヒューストン・スタジアム）【映像】B・フェルナンデスの「極上スルーパス」（実際の様子）ポルトガル代表のMFブルーノ・フェルナンデスが、“極上パス”でFWクリスティアーノ・ロナウドのゴールをお膳立て。絶品のスルーパスに賛辞が送られている。ポルトガル代表は日本時間6月24日、FIFAワールドカップ2026のグループK第2節でウズベキ