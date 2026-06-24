FIFAワールドカップ2026日本代表の佐野海舟選手（25）の妻で、モデルの木下桜（27）が22日、Instagramを更新。ラフな私服姿でドライブへ出かけた様子を披露し、反響が寄せられている。【映像】木下桜の水着姿や佐野選手との2ショット（複数カット）2025年1月にInstagramで「私ごとですが、昨年結婚いたしました。そして、きちんとみなさまにお伝えできていなかったのですが、現在ドイツに住んでいます。」と公表していた木下。